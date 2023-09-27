"الزراعة" و"الاستشعار من بعد" يوقعان بروتوكول تعاون لحصر وتصنيف المساحات المنزرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة، والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المساحات المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية خلال عام زراعي كامل للموسم الشتوى 2023 / 2024 والموسم الصيفى 2024.



وقّع على البروتوكول الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بوزارة التعليم العالي والبحث.



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وأيضا في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لتطوير أعمال رصد وحصر المحاصيل المنزرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

منظومة الحصر الإلكتروني



وعقب التوقيع قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وجه بالبدء في تنفيذ منظومة الحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من الحصر اليدوي للمحاصيل الاستراتيجية والذي من شأنه يؤدى إلى دقة البيانات ويسهم في توفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار.

القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء



ومن جانبه أوضح الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن هذا البرتوكول يأتي في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق أهداف الدولة للتنمية الزراعية وحصر المحاصيل الاستراتيجية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول بمثابة انطلاق لاستخدام البحث العلمى المتقدم لتطبيقات الفضاء فى خدمة وزارة الزراعة وأهداف التنمية وخصوصا أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد.