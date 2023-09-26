جهود مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٢ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ سبتمبر الجاري.

جهود الزراعة والطب البيطري

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية مجانية في النواحي التابعة لكرداسة، البدرشين، وحي الوراق، لدعم المربين، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما كثفت حملات الرقابة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 10 أطنان و467 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية تمهيدا لبدء زراعة المحاصيل الشتوية، تم التعريف بأهم الحشائش التي تنافس المحاصيل الشتوية، ومكافحتها، بالطرق المختلفة، كما تم تنفيذ ندوة حول زراعة وإنتاج الفراولة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الإدارات الزراعية، لمتابعة حالة الانضباط وانتظام سير العمل، كما تمت إزالة (9) حالات تعد على الأراضي الزراعية، كذلك تم متابعة زراعات القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً مع أعضاء الجمعية المركزية لمناقشة خطة تطوير التعاونيات، كما تم عقد اجتماع مع رؤساء أقسام المكافحة بالمراكز حيث تم التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة على المبيدات خاصة في المحلات غير المرخصة ومتابعة كافة محلات الاتجار.

كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بمركز الحامول، لدعم المربين، حيث تم تقديم الخدمات المجانية من فحص وعلاج، وعمليات جراحية، ورش، كذلك واصل مهندسو البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، زراعة عدد من الأشجار المثمرة: جوافة والبرتقال، بإدارة المعمورة الزراعية، كما تم تنسيق ميدان زويل التابع لحي وسط والدعم بالنباتات، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات، حيث تم التشديد والتنبيه على ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج وعمليات التطهير للمصارف.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع إحدي شركات البترول وجمعية الأورمان الخيرية، وذلك بالوحدة البيطرية بقرية جلالة مركز الضبعة، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 3960 حالة من الحيوانات، كما شهد محافظ بورسعيد ومدير مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بدء موسم حصاد محصول الأرز وجنى القطن بجنوب بورسعيد، كما واصلت المديرية متابعة حصاد محصول الذرة الشامية بالحقول الإرشادية، كذلك زراعات بنجر السكر، فضلاً عن مرور لجنة المكافحة لتنفيذ خطة المكافحة الحقلية وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين في هذا الشأن.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور لمتابعة الزراعات القائمة على الري الحديث بالتنقيط داخل الادارة الزراعية بكفر سعد، كذلك متابعة أعمال جني القطن، وحصاد الأرز بنواحي المحافظة، كذلك عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اجتماعاً مع العاملين لمناقشة خطط تنفيذ الأعمال، كما تم استقبال كميات تقاوي القمح والفول البلدي، المدعومة للمزارعين، كما تم تدريب الميسرين للمدارس الحقلية بقطاع الزراعة بجنوب سيناء، ضمن مشروع تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية للمرور على عدد من المزارع.

ونظمت مديرية الزراعة بالفيوم، بالتعاون مع نقابة الزراعيين احتفالية بعيد الفلاح الـــ 71 تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبعض أعضاء مجلس النواب وعدد من المزارعين والسيدات الريفيات أصحاب الحرف والمهن اليدوية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية حيث تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 97 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 167 وعلاج الطفيليات والتجريع لعدد 98 حالة حالات جلدية 43 حالة، وتم عمل 1 عملية جراحية، وتم رش عدد 500 حيوان ودواجن بعدد 438 بإجمالي 1344 حالة.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بدء عملية توريد الأقطان وتجميعها بمراكز تجميع الأقطان، حيث تم التوجه الى مركز تجميع الأقطان بالجمعية الزراعية بقرية درنكة مركز أسيوط لمتابعة عمليات التوريد، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية وقائية إرشادية مجانية علاجية، بسمالوط، لدعم المربين، كما شنت حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك، حيث تم ضبط 233 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملاتها للتفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، حيث تم ضبط ٢٢٤ كجم من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة ودواجن ومصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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