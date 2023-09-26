"الزراعة" تستعد لصرف أسمدة الموسم الشتوى للمحاصيل الاستراتيجية بالمحافظات

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوزيع أسمدة الموسم الشتوي، الأسبوع المقبل؛ للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح ويتم استقبال الحصص المدعمة من مصانع السماد الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء موسم صرف أسمدة الموسم الصيفي 30 سبتمبر من الشهر الجاري مع استمرار الوزارة في صرف الحصص للمزارعين لمحاصيل الموسم الصيفي على أن يتم البدء في صرف أسمدة الموسم الشتوي 2 أكتوبر من الشهر المقبل، لافتا إلى أن الأسمدة متوفرة في جميع مخازن الجمعيات الزراعية لزراعات المساحات المستهدفة من المحاصيل الاستراتيجية.

- المحاصيل الصيفية

وقال "الشناوي" في تصريحات "للدستور"، إن صرف الأسمدة مستمر على مدار العام لبقية المحاصيل الصيفية طبقا للحجر المقررة والمخصصة لكل محصول، حيث يتم صرف 3 شكاير لمحصول القمح وشكارة لمحصول الفول البلدي و3 شكاير لمحصول الخضر طبقا للحصول المقررة في الموسم الواحد، مشيرًا إلى أنه تم حصاد محصول الأرز والقطن وأن المحاصيل مبشرة ويتم التسويق طبقا لأسعار الضمان ولم تسجل شكوى خلال الموسم من اختناقات للأسمدة خلال الموسم.

ومن جانبه، أكد علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أنه متوفر أرصدة نحو 250 ألف طن في جمعيات المحافظات بالجمعية العامة للائتمان وتم صرف 5 شكاير أسمدة لمحصول الذرة والقطن، وشكارتين لمحصول الأرز من أسمدة الموسم الصيفي و12 شكارة لمحصول القصب والموالح 12 شكارة أيضًا والخضر، كما تم صرف 7 شكاير لمحصول البطاطس في الموسم الواحد وباقي الخضار شكارتين.

وقال عودة في تصريحات لـ"الدستور" إنه لا يوجد اختناقات في عمليات توزيع الأسمدة واستمرار الشركات في ضخ الأسمدة للجمعيات الزراعية التابعة للجمعية بالمحافظات، وأن الجمعية مستعدة لتقديم الدعم للمزارعين طوال موسم صرف الأسمدة وصرف أسمدة الموسم حتى غلق صرف أسمدة الموسم الصيفي في نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم صرف 150 ألف طن شهريا، وخلال الموسم يتم صرف 900 ألف طن للموسم الصيفي للجمعية العامة للائتمان.