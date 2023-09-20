الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفرالشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه في إطار متابعة الأسواق والأنشطة التجارية العامة، وجه عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة رضا داود، المفتش بالرقابة، وتحت إشراف بسيوني بركات، مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الدواء بكفرالشيخ والجهات الرقابية الأخرى.

ضبط 10 أطنان أسمدة

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة بمركز الحامول غير مصرح بتداولها في الأسواق، وتحرر المحضر رقم 15727 جنح مركز الحامول، كما تم ضبط 8 أطنان سكر مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها على إحدى السيارات بمركز الحامول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15424 مركز الحامول.

ضبط طن بن 

كما أسفرت أيضًا عن ضبط 1 طن بن معبأ في شكائر دقيق بلدي مدعم ونخالة في أحد مصانع البن بمدينة الحامول قبل إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق للمواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15907 مركز الحامول، وكذلك ضبط 16557 عبوة دواء بمخزن غير مرخص لقيام صاحبه والمسئول عن إدارته بتخزين وحجب كميات من الأدوية لاحتكارها وحجبها عن التداول بمدينة كفرالشيخ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8066 جنح قسم أول كفرالشيخ.

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تحرير 265 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ

وفي وقتٍ سابق، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تحرير 265 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة رقابية مكبرة نفذَّتها مجالس المدن بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.

واستهدفت الحملة المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

سكر مدعم أسمدة مدعمة تموين كفر الشيخ كفر الشيخ وزارة التموين الرقابة التموينية

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