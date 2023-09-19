الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس كفرالشيخ الأزهرية يلتقي مديري الإدارات التعليمية لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمديري الإدارات التعليمية ومديرو مراحل وموجهي عموم المنطقة، لبحث آخر استعدادات العام الدراسي الجديد 2023/2024م، وذلك اليوم الثلاثاء، بمدرج ديوان عام المنطقة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالديوان.

إنهاء الاستعدادات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأكد رئيس المنطقة، ضرورة الاستعدادات الكاملة للعام الدراسي الجديد ومواجهة المعوقات والمشكلات التي ‏يمكن أن تعرقل العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بكفرالشيخ، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال ‏الصيانات الخفيفة بالمعاهد ومتابعة التجهيزات بالفصول الدراسية، من خلال التنسيق بين المعاهد والإدارات التعليمية ‏والإدارة الهندسية بالمنطقة.

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وناقش الدكتور "شهاوي"‏ مع الحضور كيفية سد العجز وترحيل الزيادات في بعض التخصصات، ومتابعة تنفيذ خطابات الندب، مشيراً إلى وجود لجنة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الإداريين على مستوى معاهد المنطقة في حدود اللوائح المنظمة لذلك، كما تمت مناقشة مراعاة بند الكثافة في التحويل بين المعاهد وبعضها البعض، والاطلاع على إحصائيات المتقدمين بالبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المتقدمين للالتحاق بالأزهر.

كما تناول اللقاء عددًا من المحاور أهمها: توزيع المناهج والكتب الدراسية على المعاهد حال وصولها لمقر الإدارات التعليمية، ومناقشة خطة الإدارات لمتابعة المعاهد بجميع المراحل المختلفة خلال الدراسة، والخروج بمقترحات لمتابعة المعاهد ميدانياً.‏

وتطرق الاجتماع إلى حل مشكلة عجز المعلمين والتنسيق بين جميع المراحل لسد العجز،  فضلاً عن المتابعة الجادة للتدريبات والمشروعات المكلفين بها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ورصد احتياجات الإدارات والمعاهد استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتنويه على متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمعاهد، والمطالبة بسرعة إنجاز الأعمال التي ترد على منظومة الدورة المستندية ومتابعتها جيدا والرد عليها على الفور.

وخلال الاجتماع طالب رئيس المنطقة الحضور، بأهمية التواجد في ميدان العمل من أول يوم دراسة والتركيز على المعاهد التي تقع بعيداً عن الإدارات التعليمية، ومتابعة تنفيذ فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية، لافتا إلى أنه حتى تكون قائدا في العمل لا بد من التواجد بأرض الواقع ومتابعا من قلب الحدث، ولا يكتفى دورك كمدير بمكتبك وفقط، خاتما حواره بأهمية الحفاظ علي مكانة المنطقة ومواصلة سلسلة النجاحات التي تصدرتها بمراكز نتائج الشهادات الأزهرية في العام السابق، المطالبة بالمزيد من التطور وعدم الثبات أو النزول عن المستوى الحالي.

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