الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 20 ألف قطعة ملابس ومستلزمات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

المعرض
المعرض

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض مبادرة دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق.

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

 

مبادرة صندوق تحيا مصر يوزع ملابس على 2000 أسرة


أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع ملابس على  2000 أسرة، مبادرة متميزة إضافة  لما سيتم توزيعه بالجامعة،  من خلال مبادرة دكان الفرحة، مشيراً إلى أن المبادرة  كانت في العام الماضي جيدة لطلاب الجامعة وتتميز هذا العام بالتنوع الضخم سواء في  الملابس أو في الأحذية، والألحفة، والأدوات المنزلية، والأغذية، لتسهيل الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، ويتمنى من الشباب المتطوع مساعدة الأسر في اختيار النوعية والسن والمقياس.
 

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قافلتان طبيتان ومعرض ملابس لدعم الأولى بالرعاية في قرى ومراكز كفر الشيخ


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك مساهمات متعددة لتحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة، التي استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغيره لإدخال البسمة لهذه الأسر، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 

 20 ألف قطعة ملابس وأحذية على غير القادرين بكفر الشيخ

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنظيم معرض دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر لمدة يومين، الاثنين والثلاثاء، ويضم المعرض 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، ويتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة أشرقت الخيرية.

وتابع عبدالفتاح أن معرض دكان الفرحة في كفر الشيخ يستهدف الأسر الأولى بالرعاية في عدة قرى وهي: القنطرة البيضاء، الكفر الجديد، إسحاقة، الخادمية، أبوطبل، قراجة، البنايين، قليني، عزبة المصنع، المساكن ، منية مسير، الظوافرة ، كفر أبو شلبي ، البنا، دسوق ، كفر العرب ، محلة أبو علي، شباس الشهداء، الجرايدة ، بيلا، قزمان، كفر الجزاير، شباس عمير ، أبو ريا، الرغامة، العباسية، الرصيف، برج البرلس، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته


وأشار المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.

جدير بالذكر أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية، جنوب الوادي، عين شمس، دمياط، سوهاج، الفيوم، حلوان، أسيوط، المنيا والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.

مبادرة دكان فرحة السيسي كفر الشيخ ملابس جديدة بكفر الشيخ إتاحة وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

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