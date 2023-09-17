استعدادات المعاهد والمدارس للعام الدراسي الجديد في دسوق بكفر الشيخ

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، استمرار العمل على رفع كفاءة مدارس دسوق استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد وجولات تفقدية ميدانية على مدارس مركز ومدينة دسوق للوقوف على آخر استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، وأيضًا تحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

استعدادات المعاهد والمدارس للعام الجديد

وأضاف يوسف، أن نوّاب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وإدارة الأزهر، والإدارة الصحية بدسوق، يقومون بالمرور والمتابعة لكل المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المركز والمدينة وذلك في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

ومازال المرور على المدارس والمعاهد بنطاق مركز ومدينة دسوق لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، ومتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

غسيل خزانات مياه المدارس وتكثيف حملات النظافة

وشدد رئيس مركز دسوق، على أنه تم التنبيه عليهم بضرورة غسيل خزانات المياه قبل بدء العام الدراسي وتنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار العام الدراسي من جانب الوحدات المحلية وبدء العمل بتهذيب وتقليم الأشجار وشدد رئيس المركز والمدينة على جميع السادة نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى بتنفيذ التعليمات الصادر من اللواء محافظ كفر الشيخ بمنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وأيضًا إزالة كل الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة والمرور ومازال المرور قائمًا على كل المدارس والمعاهد حتى بدء العام الدراسي.