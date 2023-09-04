الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": صرف 90% من أسمدة الموسم الصيفي

اسمدة
اسمدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صرف 90% من أسمدة الموسم الصيفي، وجار استكمال باقي الحصص حتى 15 سبتمبر الجاري والاستعداد لصرف أسمدة الموسم الشتوي الداعمة للمزارعين التي حددتها وزارة الزراعة.

 

صرف 90% من حصص الأسمدة

وأكد الدكتور عباس السناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم صرف أكثر من 90% من اسمدة الموسم الصيفي والذي ينتهي 15 سبتمبر من الشهر الجاري ومستمرين في صرف باقي المستحقات للمزارعين لزراعتهم الصيفية، كما أنه جار حصاد معظم المحاصيل الصيفية الاستراتيجية  كالأرز والقطن والذرة مشيرا الى ان الاسمدة المدعمة لم تشهد أزمة في عمليات التوزيع خلال الموسم الصيفي.

وقال "الشناوي" في تصريحات لـ الدستور، أنه جار التجهيز لتوزيع أسمدة الموسم الشتوي بعد إغلاق الموسم الصيفي وتجهيز تقاوي القمح واحتياجات الأسمدة للقمح وباقي المحاصيل الشتوية وتوفيرها للمزارعين في الجمعيات الزراعية.

 

التيسير على المزارعين في صرف الأسمدة

ومن جانب آخر، قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الادارة المركزية لشئون المديريات، إن هناك تعليمات واضحة وصريحة للتيسير على المزارعين في عملية صرف الاسمدة  نظرا لكونها تمثل 80% من عملية الإنتاج الزراعي.

وأضاف التقرير، أن هناك تعليمات واضحة وصريحة بضرورة التيسير على المزارعين في عملية صرف الأسمدة، مشيرا إلى أنه يتم الصرف عن طريق، كارت الفلاح اوالكارت الافتراضي الذي يتم إصداره بموجب إيصال الدفع والرقم القومي ورقم الهاتف، وأنه  في حالة مرور أسبوعين على تحرير الإيصال يتم الصرف بموجب الإيصال مع عمل محضر إثبات حالة.

وأكد،  أنه سيتم الانتهاء من الصرف للموسم الصيفي في 15 سبتمبر الحالي مع إمكانية مد الفترة حتى 30 سبتمبر ، حيث تعتبر الأسمدة من العوامل الأساسية في النجاح والاستدامة في الزراعة الحديثة. فهي تلعب دورًا حاسمًا في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتعزيز نمو النباتات. كما أنها تعمل على توفير المغذيات الأساسية التي يحتاجها النبات للنمو الصحي والمثمر.

 

-الزراعة تعلن صرف ميرا أسمدة الموسم الصيفي واستمرار الصرف حتى منتصف

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