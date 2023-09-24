الزراعة: تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية

أعلن د.محمود قمحاوي، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمعهد البحوث الزراعية، أنه تم تجديد الاعتماد للسنة الخامسة على التوالي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بالمعهد بحصوله على الاعتماد الدولي من المجلس الوطنى للاعتماد "الإيجاك" طبقا للمواصفة القياسية الدولية أيزو "ISO/17025: 2017" في مجال تشخيص الأمراض النباتية.

وأكد مدير معهد أمراض النباتات تطوير المعمل والتحديث الدائم للاختبارات المتبعة في مجال تشخيص الأمراض بهدف زيادة دقة وسرعة النتائج وفقا لأحدث الطرق والمواصفات القياسة الدولية.

‏وقال "قمحاوى" إن المعمل يقوم بدور هام في تشخيص وفحص العينات النباتية الورادة من الخارج عن طريق المنافذ المختلفة من حيث الكشف عن المسببات المرضية الحجرية، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في مجال الصادرات الزراعية، خاصة الفراولة والموالح عن طريق فحص الشحنات المصدرة والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية الممنوعة.

منع دخول آفات حجرية إلى الأراضى المصرية

أشار إلى أن هذا هو تجديد الاعتماد في المعمل للعام الخامس علي التوالي، مما يعد اعترافًا رسميًا بكفاءة المعمل الفنية، كما يؤكد مصداقية وجودة نتائج وتقارير الاختبارات الصادرة من المعهد.

كما أنه وباعتبار أن معهد بحوث أمراض النباتات هو الجهة الوطنية المرجعية للكشف عن الممرضات النباتية الحجرية، فإن هذا الاعتماد يعزز من الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول آفات حجرية إلى الأراضى المصرية التي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة، كما يساعد على عدم تصدير شحنات زراعية مصابة بأي ممرضات ممنوعة يمكن أن تؤثر علي سمعة الصادرات المصرية.

جاء ذلك بحضور د.عماد قطب، وكيل المعهد للإنتاج والدكتورة نيفين صبحي، مدير إدارة الجودة بالمركز، الدكتورة عبير عبد الوهاب، مدير المعمل وفريق التفتيش من الإيجاك وفريق العمل بالمعمل المدير الفني الدكتورة هدى زكريا ومدير الجودة يسرا أحمد.