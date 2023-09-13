الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البحوث الزراعية" تكشف جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى من الأرز

الأرز
الأرز

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، عن جهود وخطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من محصول الأرز.

وقال "الرفاعي" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، اليوم الأربعاء، إن المشاكل التي تحدث الآن في الهند والصين بالنسبة للأرز لن تؤثر على مصر نهائيًا، حيث أن هناك اكتفاء ذاتيا من الأرز، ويكون هناك فائض أيضًا في الإنتاج.

وأضاف الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أن علاقة الأرز بالماء تعتبر علاقة وثيقة، وبفضل جهود قسم البحوث الزراعية تم القدرة على توفير المعادلة الصعبة في توفير المياه وزيادة الإنتاجية.

وتابع: رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أنه تم العمل على تقصير فترة نمو الأرز، إضافة إلى نقل الجين الذي يتحمل الجفاف أو نقص الماء للأصناف الجديدة.

https://fb.watch/n17wdGblWU/
رئيس قسم بحوث الأرز البحوث الزراعية الأمن الغذائي الأرز رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية اكتفاء ذاتي

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