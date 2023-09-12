"الزراعة": سفير اليابان بالقاهرة يزور برنامج الأرز ويفتتح معمل جايكا

شهد سفير اليابان بالقاهرة افتتاح برنامج الأرز المصري، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

افتتاح برنامح الأرز المصري



وصرح الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بأن السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادى ومدير منظمة الجايكا بالقاهرة، زاروا مركز البحوث والتدريب بالأرز بسخا، لافتتاح المعمل الذي تم إهداؤه من "جايكا"، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، حيث تم عمل ورشة عمل ومعرض لأهم أصناف الأرز، وعرض لآليات وإنجازات التعاون بين الجانبين، وقام "هيروشي" بافتتاح المعمل ثم زيارة البرنامج البحثي بالمزرعة البحثية، للتعرف على أحدث إنجازات قسم بحوث الأرز، وفي نهاية الزيارة أشاد السفير والوفد المرافق له بإنجازات قسم بحوث الأرز والتعاون المشترك بين البلدين، والاستعداد لمزيد من التعاون في الفترة المقبلة، وخاصة مجال تدريب الأشقاء من الدول الإفريقية بمصر.

حضر الزيارة المهندسة سهير الحفني، مدير المركز المصري الدولى للزراعة، ووكلاء معهد المحاصيل د مجاهد عمار، وكيل المعهد للبحوث، الدكتور خالد جاد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، والدكتور محمد عطوة، مدير محطة بحوث سخا، والدكتور تامر فاروق، منسق التعاون مع الجايكا، ورؤساء المكونات من قسم بحوث الأرز.

وكان التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسئولي شركة روسبتسماش الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها، بحضور أليكسي تروفيمشينكو، رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة، بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية، والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة عمق التعاون الاستيراتيجي بين البلدين والتوافق في الرؤي السياسية بين القيادة السياسية بالبلدين.

وقال الوزير إنه من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزراعين، للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج.