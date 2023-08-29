الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البحوث الزراعية: نستهدف وصول المساحة المستصلحة فى توشكى لـ700 ألف فدان

مشروع توشكى
مشروع توشكى

قال علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، إن مشروع توشكى بدأ من السبعينات، وكان يستهدف إصلاح 540 ألف فدان، متابعا: «التفكير في المشروع كان يستهدف إدخال شركات أجنبية».

استصلاح 80 ألف فدان فقط حتى عام 2014

وأضاف "إسماعيل" خلال لقائه على القناة الأولى، أنه تم استصلاح 80 ألف فدان فقط حتى عام 2014، ولكن مع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع، متابعاً:"  الرئيس السيسي أخرج المشروع مرة أخرى للنور، وذلك دليل على مدى قوة القيادة السياسية، متابعا: سنحقق الاستصلاحات المستهدفة خلال المرحلة الأولى، بحلول أكتوبر 2023".

وأوضح أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، أننا نستهدف أن تصل المساحة المستصلحة في توشكى إلى 700 ألف فدان، وذلك في آطار تحقيق الأمن القومي المصري، منوها بأن تلك الاستصلاحات تمت خلال 4 سنوات فقط.

وشدد على أن توشكى أعادت مصر لخريطة التمور، من خلال زراعة ما يقارب من 2.5 مليون نخلة في توشكى، كما أنه تم التعاقد على إنشاء مصنع لجريد النخيل.

توشكى مشروع توشكى شركات أجنبية السيسي الرئيس السيسي

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