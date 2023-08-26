البحوث الزراعية يعقد دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات

نظم المركزى لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى، وذلك فى إطار اهتمام المعمل المركزي لبحوث الحشائش بتنمية قدرات ومهارات العاملين لديه مما سينعكس بدوره على تطوير أدائهم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب .

وقال الدكتورعبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل، إنه سيتم عقد دورة تدريبية للعاملين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى خلال الفترة من 27 - 31 أغسطس 2023، مشيرا إلى أن الدورة تهدف لتدريب عدد 30 متدرب من المعمل والمعاهد والمعامل بالمركز.

أمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى

وقال الدكتور عادل أحمد عمران وكيل لشئون الإرشاد والتدريب بأن البرنامج التدريبى للدورة سيشمل على موضوعك عده أهمها الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر، و أمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى فى مصر، و الذكاء الاصطناعي وأثره فى تقليل ضغوط العمل، والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، و المشاكل المالية والقانونية، وسيحاضر في هذه الدورة نخبه مميزه من الأساتذة بالمركز.

وكان استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص الروسي وبحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وممثلين عن القطاع الخاص وعضو مجلس نواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا وفي هذا الإطار قام الدكتور محمد سليمان بتقديم عرض توضيحي عن أنشطة ومهام مركزالبحوث الزراعية ومايقوم بة من أنشطة بحثية وارشادية تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي.

وأشار رئيس المركز الي ان مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية ولةتاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الامن الغذائي .