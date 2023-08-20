"البحوث الزراعية" يوضح آليات تحقيق استدامة الإنتاج الحيوانى فى مصر

تحدث الدكتور عبدالمنعم صدقي، أستاذ ورئيس قسم بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، أهم المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، وآليات تحقيق استدامة الإنتاج الحيواني في مصر.

وقال صدقي خلال لقاء عبر "الفضائية المصرية" إن مركز البحوث الزراعية هو قاطرة التنمية الزراعية في مصر، وهو المنوط به تنفيذ استراتيجية الراعية المستدامة 2030، من خلال إعداد ووضع وترتيب وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات بهدف تنمية قطاع الزراعة بشكل عام بشقيه النباتي والحيواني، ويتم ذلك من خلال آليات مدروسة بدقة شديدة.

وتابع أن الدولة قامت بتنفيذ وإعداد قاعدة بيانات للثروة الحيوانية منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، منوهًا إلى أن مركز بحوث الإنتاج الحيواني يضم 16 معهدًا و10 معامل مركزية و19 محطة بحوث و23 إدارة تجارب منتشرة على مستوي الجمهورية، وهي لتنيفذ الحملات القومية لتحسين السلالات، سواء كانت النباتية أو إنتاج حيواني.

وأشار إلى أن بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية يعمل على تقديم الإرشادات والمعونة الفنية للمربين، كما أنه منوط بنقل نتائج البحوث التطبيقية إلى المربين، منوهًا إلى أن المعهد يقوم بعمل ما يقرب من 50 دورة تدريبية للمربين مجانيًا في العام الواحد، على طرق التربية السليمة للثروة الحيوانية ليس في الداخل المصري فقط وأيضًا الدولي.