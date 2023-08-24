الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيارة وفد رسمى من المراكز البحثية والجامعات الروسية لمركز البحوث الزراعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص الروسي، وبحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وممثلين عن القطاع الخاص، وعضو مجلس نواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا.

أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية

وفي هذا الإطار قام الدكتور محمد سليمان بتقديم عرض توضيحي عن أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية ومايقوم به من أنشطة بحثية وإرشادية تسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي، وأشار رئيس المركز إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثية للزراعة المصرية، وله تاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوي. 

حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين، كما اتفق الجانبان المصري والروسي علي إعداد بروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي، يشمل التعاون في مجال تبادل الأصناف النباتية للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، كما تم الاتفاق علي التعاون في مجال الهندسة الزراعية وإدارة المخلفات والأسمدة والاستزراع السمكي، وكذلك بناء القدرات، كما تطرق اللقاء إلي تبادل الخبراء من الجانبين، هذا وقد اتفق الطرفان أيضا علي ضرورة البدء الفوري في العمل ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم، وأكد ا.د رئيس المركز علي أهمية توسيع الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية الي روسيا.

كان وزير الزراعة قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارًا من الموسم القادم، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية؛ لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.

رئيس مركز البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة وزير الزراعة التعاون بين مصر وروسيا

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