وزير الزراعة يوجه بدراسة المشكلات المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدراسة كافة المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها

وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الانتاج الحيواني ندوة عن تأثيرات التغيرات المناخية علي الانتاج الحيواني.

وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد ان الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد عبد الرحمن سلامة أستاذ رعاية الحيوان بجامعة برشلونة الإسبانية وناقشت محاور تأثير الاجهاد الحراري علي إنتاجية المجترات من الألبان يليها جلسة نقاشية حول التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية علي إنتاجية المجترات وكيفية الحد من تاثيراتها هذا بالإضافة إلي اجراء تعديلات في نظم اسكان الحيوانات للحد من الاجهاد الحراري واستخدام بعض الإضافات الغذائية للحد من تاثير الاجهاد الحراري بالإضافة إلي استخدام النظم الحديثة لاستخدام بعض المظلات المتنقلة في مناطق المراعي.



وكان عقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من اللقاءات الثنائية المشتركة، مع سفيري دولتي الارجنتين، و سيرلانكا بالقاهرة والمستشار الزراعي الامريكي الجديد بالقاهرة.

وقال موسى، ان تلك اللقاءات والاجتماعات تأتي، في ضوء تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة ملفات التعاون المشترك بين مصر والدول المختلفة، بهدف تعزيز الامن الغذائي، وتحقيق التنمية.

واشار المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، الى انه تم خلال لقاءه و "جونزالو اورريولابيتيا" سفير جمهورية الأرجنتين بالقاهرة والمستشار الاقتصادى بالسفارة وممثلين عن سفارة الارجنتين بالقاهرة، متابعة عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: تعزيز التبادل التجاري الزراعي وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في تخزين المنتجات الزراعية خاصة الحبوب في صوامع من القماش والتي يطلق عليها ال Silos bag تتناسب مع الظروف المناخية الصعبة وكذا تبنى استخدام نظام الزراعة ، والذي يتطلب تطبيق التكنولوجيات الحديثة في الزراعة الامر الذي كان له الأثر الكبير رفع انتاجية المحاصيل وتوفير مياه الري،

كما تناول اللقاء متابعة ملف استيراد اللحوم من الارجنتين بهدف تنويع مصادر الاستيراد من دول امريكا اللاتينية خاصة ذات الجودة العاليةً منها، فضلا عن بحث تبادل الخبرات الفنية بالمجال الزراعي بين البلدين، والتعاون في مجال الميكنة الزراعية وتبني المعاملات الزراعية الجيدة، كذلك نقل الخبرات المصرية فى مجال الاستزارع السمكي، الى دولة الارجنتين.

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