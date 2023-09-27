هل تنجح مخططات الديمقراطيين بالكونجرس في إنقاذ أمريكا من الإغلاق الفيدرالي؟

اتخذ مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيين خطوة مهمة أمس الثلاثاء لتمديد التمويل الحكومي إلى ما بعد نهاية الشهر في خطوة جديدة لإنقاذ البلاد من الإغلاق الفيدرالي قبل أيام فقط من نفاذ مهلة التسديد، حيث يجبر ملايين الموظفين الفيدراليين على البقاء بدون أجر.

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أنه في تصويت بأغلبية 77 صوتا مقابل 19، قدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون شل الذي سيصبح إجراء مؤقتا لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر مع توجيه ما يقرب من 6 مليارات دولار نحو جهود الحرب في أوكرانيا و 6 مليارات دولار أخرى للإغاثة من الكوارث.

آمال انتهاء أزمة الديون الحكومية قبل الإغلاق

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من الممكن أن يمنح مجلس الشيوخ الموافقة النهائية على مشروع القانون في الأيام المقبلة، لكن الاقتراح يواجه خطر الرفض في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث أدان أعضاء اليمين المتشدد الجهود المبذولة لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا.

وتابعت أن الخلافات المستمرة أدت إلى زيادة خطر فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل، المعروف باسم القرار المستمر، قبل الموعد النهائي في 1 أكتوبر لتجنب الإغلاق الفيدرالي للحكومة.

وأضافت أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيين، تشاك شومر، احتفل بصياغة مشروع القانون باعتباره إنجازًا من الحزبين من شأنه أن يوفر للمشرعين مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرارات تمويل طويلة الأجل، وحث الجمهوريين في مجلس النواب على تبني نهج مماثل في مفاوضاتهم.

وقال شومر قبل التصويت مباشرة: "لقد عملنا معًا بجد واجتهاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوصلنا إلى نتيجة، على ما أعتقد، تظهر أن الشراكة بين الحزبين يمكن أن تنتصر على التطرف، إنه جسر نحو التعاون والابتعاد عن التطرف، ما سيسمح لنا بمواصلة العمل لتمويل الحكومة الفيدرالية بالكامل وتجنيب ملايين العائلات الأمريكية آلام الإغلاق".

ورددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، هذه الرسالة، قائلة في بيان: "إن القرار المستمر من الحزبين في مجلس الشيوخ سيبقي الحكومة مفتوحة، ويدفع دفعة أولى للإغاثة من الكوارث، وهو عرض مهم للدعم لأوكرانيا، حيث يتعين على الجمهوريين في مجلس النواب الانضمام إلى مجلس الشيوخ في القيام بعملهم".

وأوضحت الصحيفة أنه حتى مع إحراز مجلس الشيوخ تقدمًا بشأن القرار المستمر، واصل مجلس النواب اهتمامه بمجموعة منفصلة من مشاريع قوانين الاعتمادات، والتي من شأنها أن تعالج احتياجات التمويل الحكومية طويلة الأجل ولكنها لن تساعد على وجه التحديد في تجنب الإغلاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتضمن مشاريع القوانين الأربعة المزيد من التخفيضات في التمويل التي طالب بها أعضاء مجلس النواب اليمينيون المتشددون الذين رفضوا دعم مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي من شأنه أن يمنع الإغلاق.

وبسبب الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب، فإن رئيس المجلس، كيفن مكارثي، لا يستطيع أن يتحمل سوى خسارة حفنة من الأصوات داخل مؤتمره، وقد استفاد أعضاء اليمين المتشدد من هذه الديناميكية للضغط من أجل تقديم تنازلات سياسية في مفاوضات الإنفاق.

مساء أمس الثلاثاء، نجح الجمهوريون في مجلس النواب في تقديم مشاريع قوانين الاعتمادات الأربعة هذه في تصويت إجرائي بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212 صوتًا. وكان التصويت بمثابة انتصار لمكارثي، وتعهد رئيس مجلس النواب بأن الجمهوريين في مجلس النواب سيتخذون أيضًا إجراءات قريبًا لمنع الإغلاق من خلال تقديم قرار مستمر. مع الإجراءات الأمنية على الحدود المرتبطة بها، ومع ذلك، استمر العديد من أعضاء اليمين المتطرف في مؤتمر مكارثي في رفض فكرة دعم أي قرار مستمر، مما يزيد من احتمالية الإغلاق.

وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير الجمهوريين الأكثر اعتدالاً في مجلس النواب إن اقتراحاً من الحزبين فقط هو الذي يمكنه تمرير مجلسي الكونجرس في نهاية المطاف، منتقداً الأعضاء اليمينيين المتشددين لأنهم يسعون إلى "إحراق المكان".

وقال المصدر: "هؤلاء ليسوا جادين، إنهم يعتقدون أن أي شيء يريده بايدن أمر سيئ، لكن الهوامش ضئيلة للغاية لدرجة أن أصواتهم مهمة".