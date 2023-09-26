الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز الشروق يعتمد أول عقد توفيق أوضاع الأراضى بامتداد جنيفة

على هامش التوقيع
على هامش التوقيع

اعتمد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أول عقد توفيق أوضاع بالنظام العينى لأراضى الامتداد بمدينة الشروق، بمساحة مليون ومائتي ألف متر مربع، ليكون نصيب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز تنمية مدينة الشروق ستمائة ألف متر مربع فى منطقة جنيفة، طبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن ورئيس اللجنة العليا لسياسات توفيق الأوضاع.

وبحسب ما كشفه المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق لـ"الدستور"، حضر أول اعتماد كل من الدكتور أحمد عمارة مقرر لجنة السياسات ومدير عام العقود والتعاقدات بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس طارق بدر نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، ووائل عبدالوارث إمام مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد مكى معاون رئيس الجهاز.

واعتبر سعد الاعتماد انفراجة كبيرة وبشرة خير للكثيرين من ملاك الأراضي التى انتقلت ولايتها من الزراعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ودخلت حيز التنمية العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة ويديرها أجهزة المدن التابعة للهيئة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد خروج المخططات التنموية لهذه المناطق، ويبدأ جهاز المدينة فى إدراجها ضمن خطط التنفيذ، وفقًا لتعليمات القيادة السياسية بتسريع وتيرة عمليات التنمية.

وفى إطار آخر، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أن فريق الجهاز المعني على أتم استعداد؛ للتعامل مع أي سقوط محتمل للأمطار فى أي وقت، وأن هناك استعدادات جرت فى جميع أجهزة المدن للتعامل مع هذا الشأن.

وأوضح أنه بخلاف عمليات الصيانة التي جرت سواء تطهير للشنايش أو رفع كفاءة، هناك مشروعات تم تنفيذها بهدف استيعاب كميات أكبر من ناحية وتخزين المياه من ناحية أخرى.

المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية أول عقد توفيق أوضاع جهاز تنمية مدينة الشروق

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