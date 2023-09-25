أهالي الشروق يدعمون الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة بتوكيلات في الشهر العقاري

شهد مقر الشهر العقاري في مدينة الشروق بالقاهرة منذ صباح اليوم توافدا كبيرا من المواطنين كبار سن وشباب ومختلف الأعمار لعمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور أمني مكثف.

وردد أهالي الشروق هتافات منها “ربنا يخليك يا ريس” مؤكدين أنه حافظ على مصر وقضى على الإرهاب وأصبحت لها شأن وكيان وسط العالم، موضحين أنهم اليوم قد حضروا لتقديم كامل الدعم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة.

وسبق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى “أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن”.

وجاء في القرار: “على المختص إثبات التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري ولا يعتد بغير ذلك المستند ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على نموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة، ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ويتم إثبات توثيق المواطن المؤيد بغير رسوم”

جانب من دعم الاهالى للرئيس

جانب من دعم الاهالى للرئيس

جانب من دعم الاهالى للرئيس

جانب من دعم الاهالى للرئيس

جانب من دعم الاهالى للرئيس