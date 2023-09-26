السبت.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في السابعة السبت المقبل انطلاق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثلاثين، "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني" الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على مدار أسبوعين بمسرح القصر وحتى 15 أكتوبر المقبل.

27 عرضا لفرق نوادي المسرح بالمهرجان

ويشارك في المهرجان المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم 27 عرضًا لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة تبدأ يوميا في السادسة مساء، وتتكون لجنة التحكيم من د.أحمد مجاهد رئيسًا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د.طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

برنامج فعاليات المهرجان

ويتضمن المهرجان الذي تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، في يومه الافتتاحي تقديم العرض المسرحي "قط وفأر" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، إعداد وإخراج محمد عبد الستار.

وفي الأول من أكتوبر يقدم عرض "المعرض" إخراج سيف الدين محمد لفرقة قصر ثقافة الجيزة، يعقبه عرض "مطر صيف" دراما تورج محمد سعيد وإخراج أحمد سليمان، لفرقة مركز الجيزة الثقافي.

ويوم 2 أكتوبر تقدم فرقة مركز الجيزة الثقافي عرضين الأول بعنوان "حداد قمري" تأليف على عبدالرحمن الزيدى، دراما تورج أحمد عصام ونور عفيفي وإخراج فاطيمة محمد، والعرض الثاني "من القاتل" إعداد محمد سعيد وإخراج عمر محمد عبد العزيز.

وتقدم فرقة المنوفية المسرحية يوم 3 أكتوبر عرض "سجن النسا" تأليف فتحية العسال وإخراج ساندرا سامح، كما تقدم فرقة دمنهور مسرحية "القطة العامية" تأليف سامح عثمان وإخراج جابر نصار.

يشهد يوم 5 أكتوبر تقديم فرقة دمنهور المسرحية عرضين الأول بعنوان "آخر مرمى البصر" تأليف معتز بالله عجمى وإخراج إسلام الرومي، والعرض الثاني "باذنجان" تأليف وإخراج أحمد الحرفة.

ويقدم يوم 6 أكتوبر عرض "خلل قاطع" لفرقة الأنفوشي، تأليف سلوى طارق وإخراج أسامة سعد، إلى جانب عرض آخر بعنوان "آخر الشارع" تأليف مؤمن عبده وإخراج محمد نجله. أما فى يوم 7 أكتوبر فتقام مسرحية "الوردة والتاج" لفرقة الأنفوشي إعداد عبد السلام السويفى وإخراج محمد أشرف، يعقبه عرض آخر لفرقة أسوان بعنوان "غرفة بلا مخرج" تأليف محمد عويس وإخراج أحمد عبد الرحمن.

وفي 8 أكتوبر تقدم فرقة أسيوط المسرحية عرض "صندوق سوناتا" تأليف مروة فاروق وإخراج مادونا هاني، كما تقدم فرقة ملوي المسرحية عرض "جسر آرتا" للمؤلف جورج ثيوتوكا وإخراج وائل مجدي، ويوم 9 أكتوبر فتقدم فرقة السويس مسرحية "حريم النار" تأليف شاذلي فرح وإخراج حنان بدوي، يعقبه عرض آخر لفرقة الإسماعيلية المسرحية بعنوان "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمد سالم.

وتستمر العروض يوم 10 أكتوبر بتقديم فرقة دمياط الجديدة مسرحية "فندق العلمين" للمؤلف إيريك إيمانول وإخراج عمرو الزغبى، يعقبه عرض أخر لفرقة بورسعيد بعنوان "أينولا" تأليف عيسى جمال وإخراج بيشوى عماد. كما يقدم يوم 11 أكتوبر عرض لفرقة الأنفوشى المسرحية، الأول بعنوان "مسافر ليل" تأليف صلاح عبدالصبور وإخراج أحمد علاء، وآخر بعنوان "أحفاد دافنيشى" تأليف جان جيانيه وإخراج محمد بهجت.

وفي 12 أكتوبر تقدم فرقة المنصورة مسرحية "أون آير" تأليف شادى السعيد وإخراج حسن العراقى، يعقبه عرض آخر بعنوان "فتوات بولاق" تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد عمارة لفرقة كفر الشيخ المسرحية. أما يوم 13 أكتوبر تقدم فرقة طنطا مسرحية "رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، يعقبه عرض آخر لفرقة غزل المحلة بعنوان "الأبواق والتوت البرى" تأليف داريوفر وإعداد محمد رأفت وإخراج محمد رأفت.

ويشهد اليوم قبل الأخير 14 أكتوبر تقديم فرقة كفر الشيخ مسرحية "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب وإخراج أحمد كمال، يليه عرض مسرحى آخر لفرقة الزقازيق بعنوان "نور" تأليف أنس النيلى وإخراج عصام إيهاب وتختتم الفعاليات يوم 15 أكتوبر تقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات وتوزيع الجوائز.

نشرة يومية طوال أيام المهرجان

ويصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب الصحفي يسري حسان، إضافة إلى كُتيّب المهرجان وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين منهم الناقد أحمد خميس، والناقد محمود حامد، د.محمد زعيمة، د.داليا همام، عبد الناصر حنفي، كما سيتم إقامة ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين منهم د. حازم شبل، والمؤلف سعيد حجاج، والمخرج السعيد منسي، والمؤلف سامح عثمان، والمخرج شاذلي فرح.