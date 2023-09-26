الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك قنصلية الصين الاحتفال بالعيد الوطني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، مساء اليوم الاحتفال الذي أقامته القنصلية الصينية بمناسبة العيد الوطني الـ74 في إطار تعزيز وتقوية أواصر العلاقات بين البلدين.

وفى كلمته، رحب الشريف بقنصل الصين بالإسكندرية والحضور على أرض عروس المتوسط؛ أقدم سكندريات العالم، كما قدم التهنئة للشعب الصيني بمناسبة عيده الوطني، موكدًا أن التشابه التاريخي والتلاقي الحضاري بين الشعبين المصري والصيني خلق جسور من الترابط بين الحضارتين، فقد ذكرت كتب التاريخ الصينية أن الإسكندرية هى أول مدينة في أفريقيا ورد ذكرها في السجلات التاريخية الصينية حيث ارتبطت مصر والصين بعلاقات تاريخية وثقافية وتجارية لم تتأثر على مر العصور.

وخلال الاحتفال، عبر الشريف عن سعادته بالشراكة التي تربط الإسكندرية مع العديد من المدن والمقاطعات الصينية لتبادل الخبرات وتوفير فرص للتعاون بين الجانبين.

في الختام؛ تمنى الشريف مزيد من الازدهار والتقدم لجمهورية الصين الشعبية في عيدها الوطني، آملاً في مزيد من الشراكة بين البلدين لخلق جسرًا للتواصل يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكلا الشعبين، وذلك بحضور قناصل الدول العربية والأجنبية والعديد من الشخصيات العامة.

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