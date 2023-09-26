مدير مكتبة الإسكندرية: الشراكات الدولية وراء الطفرة الكبيرة بملف التعليم الجامعى

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف التعليم وتنمية وعي الطالب.

وأضاف "زايد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا سبيل لبناء إنسان حقيقي صالح بدون تعليم متقدم متطور.

ولفت إلى أنه رغم المشاكل في التعليم المصري إلا أنه يخرج عظماء يعملون في داخل مصر وخارجها حول العالم.

بروتوكولات تعاون دولية لتطوير الجامعات



واستطرد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الجامعات المصرية شهدت طفرة وتطويرًا كبيرًا كنتاج لبروتوكولات التعاون مع نظرائها الدوليين.

وواصل: خريجو الجامعات المصرية يؤكدون قدرتهم وأهميتهم على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن الإنسان هو أساس عملية البناء، ويجب أن يكون لديه إدراك ووعي بأن هناك مسئولية كبيرة واقعة على عاتقه.

وختم: "نحتاج لمواطن لا يعاني من ميول تطرفية، وألا يكون منغلقًا على الثقافة التقليدية المخالفة للحداثة، وأن تكون لديه رؤية للعالم".