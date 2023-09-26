الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب الجامعات: الرئيس السيسى الداعم الأول لتطوير التعليم ومواكبة سوق العمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، بعدد من الطلاب خلال الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء.

ومن هؤلاء الطلاب، "نورين"، طالبة بكلية الألسن جامعة قناة السويس، حيث أكدت أن المناهج التي يدرسونها متطورة بشكل ملحوظ وظهرت آثار عملية التطوير خلال أداء الامتحانات.

الرئيس ركز على أن الطلاب هم الأساس 

وقال مارسيلو صالح، رئيس اتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة سيناء، إن الرئيس ركز على أن الطلاب هم الأساس، ووجه الوزراء بتلبية احتياجات الطلاب والشباب ودعم فكرة تطوير التعليم في مصر ومواكبة سوق العمل، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه وزير الشباب والرياضة، ووزيرة الثقافة بأن تكون لدينا ثقافة وتنمية ورياضة.

الطلاب جامعات الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم تطوير التعليم مواكبة سوق العمل

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