"إكسترا نيوز" ترصد آراء المواطنين حول تطوير التعليم بعهد الرئيس السيسى

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا مع عدد من المواطنين بمختلف المحافظات للوقوف على رأيهم حول تطوير منظومة التعليم في مصر بالسنوات الأخيرة.

وأشاد عدد كبير من المواطنين بتطوير منظومة التعليم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاهتمام بجودة التعليم والجامعات والتدريب للطلاب.

كما عبرت إحدى السيدات عن إعجابها بنظام التعليم خاصة أنه اختلف كثيرًا عن وقت دراستها، وكذلك التطور الكبير الذي شهدته الجامعات والمنظومة التعليمية.

بناء مدارس جديدة وتقليل كثافة الطلاب

ووجه بعض الطلاب الشكر للرئيس السيسي على الجهد المبذول في التعليم وتقليل كثافة الطلاب وبناء مدارس جديدة، ما جعل المدارس بيئة مهيئة لتحصيل الطلاب وكذلك زيادة عدد الجامعات الأهلية.

وتابع، آخر أن الامتحان نفسه اختلف عن السنوات السابقة ولم يعد نظام الحفظ هو السائد، ولكن الامتحانات قائمة على الفهم والاستيعاب.