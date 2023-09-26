الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: الإنفاق على التعليم لا يكافئ عدد الطلاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وسأله: "هل حجم الإنفاق والتكلفة في التعليم يكافئ عدد الطلاب؟". 

ورد الوزير خلال جلسة "بناء الإنسان"، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الإنفاق على التعليم لا يكافئ عدد الطلاب.

وأضاف: "نسعى لحصول أبنائنا على منتج تعليمي جيّد"، مطالباً وزير التربية والتعليم بالكشف عن التكلفة حتى يكون الشعب على دراية بتكلفة الطالب المصري على الدولة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير التربية و التعليم الأنفاق الطلاب الطالب المصري

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