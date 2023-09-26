الحكومة الأرمينية: أكثر من 28000 شخص عبروا من كاراباخ إلى أرمينيا

أعلنت الحكومة الأرمينية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن أن أكثر من 28,000 شخص عبروا من كاراباخ إلى أرمينيا، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وفي الآونة الأخيرة، شنت أذربيجان هجومًا واسع النطاق على ناجورنو كاراباخ المحاصرة في 19 سبتمبر 2023، وما وصفته أذربيجان بـ"عملية مكافحة الإرهاب" كان محاولتها الأخيرة لفرض سيطرة كاملة وغير مشروطة على الأراضي المتنازع عليها في قلب جمهورية أرمينيا..

الصراع على ناجورنو كاراباخ

وقد أدى الصراع على ناجورنو كاراباخ أو أرتساخ، وهي منطقة جبلية يسكنها الأرمن وتقع ضمن ولاية أذربيجان السوفيتية في عام 1923 باعتبارها "إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي"، إلى ثلاث موجات من الحروب والقتال العنيف على مدى العقود الثلاثة الماضية، كما أدى الصراع المستمر إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، والنزوح الجماعي، والكراهية العرقية على نطاق نادرًا ما نشهده في بؤر التوتر الأخرى.

وقد تم تعريف الصراع على أنه صراع عنيف بين حق تقرير المصير للأرمن في ناجورنو كاراباخ، الذين صوتوا لصالح الاستقلال في عام 1991 عندما كان الاتحاد السوفيتي ينهار، ومبدأ السلامة الإقليمية الذي بموجبه تطالب أذربيجان بالسيادة الكاملة والسلطة على كامل أراضيها.

كما تم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش في 20 سبتمبر 2023، وسط تقارير عن جرائم حرب وضحايا في صفوف المدنيين ونتيجة للجهد العسكري الشامل الذي بذلته أذربيجان لتفكيك مؤسسات الحكومة المحلية. وفي مواجهة قوة عسكرية متفوقة بكثير، وافق ناجورنو كاراباخ على حل الوحدات المسلحة المحلية وبدء المفاوضات على أساس أجندة أذربيجان. الوضع يتطور، لكن هذا لم يكن هجومًا عشوائيًا.

مع بدء فرار الأرمن في ناجورنو كاراباخ من الفوضى في المنطقة في أعقاب العملية العسكرية المدمرة، من المهم أن نلاحظ أن أذربيجان أعدت الأرضية للهجوم الأخير قبل أشهر.

في 8 أغسطس 2023، قبل أسابيع من الهجوم، أصدر لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، رأيًا قانونيًا وتحذيرًا شديدًا من أن الأرمن في ناجورنو كاراباخ يواجهون إبادة جماعية بسبب الحصار الذي تفرضه أذربيجان على المنطقة.

وكانت أرمينيا تأمل أن يحل تمركز القوات الروسية محل دورها السابق كضامن لأمن أرمن ناجورنو كاراباخ. ويشير الهجوم الأذربيجاني ورد فعل موسكو وموافقتها إلى اتفاق ضمني محتمل بين الحليفتين الحاليتين موسكو وباكو، والذي أعطى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تفويضًا مطلقًا لمتابعة سياساته دون عائق.

ومن المتوقع أن تؤدي الموافقة الروسية على تصرفات أذربيجان إلى زيادة تدهور العلاقات الأرمينية الروسية، مما يؤدي إلى تأجيج نار إعادة التوجيه الدقيقة لأرمينيا نحو الغرب.