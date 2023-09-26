الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع التصعيد في كاراباخ.. أرمينيا تتواصل مع الشركاء الدوليين لحماية أمن مواطنيها

كاراباخ
كاراباخ

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب أكثر من 200 آخرين  في ارتفاع جديد لحصيلة ضحايا انفجار مستودع للوقود في نارغونو كاراباخ، الذي وقع مساء أمس.

وفي هذا السياق، قال أحمد السيد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الأوضاع في إقليم "ناجورنو كارباخ" لا تُبشر بانفراجة قريبة، فاليوم قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب المئات بعد انفجار مستودع للوقود، ووفقًا لبعض التقارير فإن 290 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى بينهم العشرات في "حالة حرجة" ولا يزال سبب الانفجار مجهولا.

txt

الجارديان: آلاف الأرمن يفرون من كاراباخ أثناء زيارة أردوغان لأذربيجان

وتابع "السيد" أنه على وقع هذا الانفجار، لم تعد المستشفيات والمراكز الطبية قادرة على تقديم الخدمة الطبية لهذا العدد الكبير، الأمر الذي يُنذر بمزيد من السوء في الأيام القادمة، ما لم يتم ضبط النفس والتوصل لصيغة سلام دائمة. 

هذا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير خلال الساعات القادمة، وفضلًا عن العديد من الجرحى والقتلى، لا يزال هناك عدد كبير في عداد المفقودين".

وأوضح أن العشرات من الأشخاص كانوا يصطفون أمام المنشأة التي وقع فيها الانفجار لأنهم تلقوا وعوداً بالوقود – وهو أمر نادر خلال الحصار الذي فرضته أذربيجان منذ 10 أشهر والذي أدى أيضاً إلى نقص حاد في الغذاء.

ولفت "السيد" إلي الجيش الأذربيجاني هزم القوات الأرمينية في هجوم خاطف استمر 24 ساعة الأسبوع الماضي، مما أجبر السلطات الانفصالية على الموافقة على إلقاء الأسلحة وبدء محادثات بشأن "إعادة دمج" ناجورنو كاراباخ في أذربيجان بعد ثلاثة عقود من الحكم الانفصالي.

وتابع :"بينما تعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن في المنطقة واستعادة الإمدادات بعد حصار دام 10 أشهر، خشي العديد من السكان المحليين من الانتقام وقرروا المغادرة إلى أرمينيا".

وأوضح السيد أن الانفجار وقع بعد ساعات من انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين المسؤولين الأذربيجانيين وممثلي الانفصاليين في بلدة "خوجالي"، شمال عاصمة ناغورنو كاراباخ. وكانت الجولة الأولى قد أقيمت الأسبوع الماضي.

وقال المكتب الرئاسي الأذربيجاني في بيان إن المحادثات عقدت "في جو بناء" وإن النقاش ركز على المساعدات الإنسانية للمنطقة والخدمات الطبية.

حكومة أرمينيا تتواصل مع الشركاء الدوليين لحماية أمن مواطنيها 

وحول أبرز السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن السيناريو الأول هو تدفق اللاجئين، من المتوقع استمرار تدفق ألاف اللاجئين الأرمن من المنطقة المتنازع عليها إلى أرمينيا.

وتابع أنه بعد هذه الانفجار، من المتوقع أن تعمل حكومة أرمينيا مع شركاء دوليين لحماية حقوق وأمن مواطنيها في "ناجورنو كاراباخ"، وإذا لم تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة، فمن المتوقع أن تسمح حكومة أرمينيا للسكان الأرمن في الإقليم بالإندماج في جكهورية أرمينيا مع توفير كافة الرعاية لهم.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا، أن تسعى القوى الدولية المنخرطة في الأزمة، والتي تلعب دروًا بارزًا في جهود الوساطة، في التوصل إلى اتفاق من أجل التدخل لحفظ الأمن والسلام، خاصة وأن قوات روسيا المتواجدة مُنذ عام 2020، لم تنجح في حفظ الامن، وتبرر روسيا الأمر بأن قواتها ليس لديها أي أساس قانوني للتدخل، خاصة بعد اعتراف باشينيان بإقليم ناجورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان.

إقليم كاراباخ أرمينيا أذربيجان انفجار الغرب

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ملحمة وطنية.. تزايد الأهالى أمام الشهر العقارى بالزاوية لتحرير توكيلات لـ"السيسى"

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر