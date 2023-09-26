تفاصيل مقتل وإصابة 220 شخصا في انفجار مستودع للوقود في نارجونو كاراباخ

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب أكثر من 200 آخرين في ارتفاع جديد لحصيلة ضحايا انفجار مستودع للوقود في نارغونو كاراباخ، الذي وقع مساء أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين المظالم في ناغورنو كراباخ، إن 290 شخصا على الأقل، أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا، لأن كراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.

يجدر الإشارة إلي أنه حتي الان وصل 13350 نازحا من كاراباخ إلى أرمينيا حتى الخامسة صباح اليوم الثلاثاء.

الجارديان: آلاف الأرمن يفرون من كاراباخ

وكان الجيش الأذري قد شن هجوما خاطفا القوات الأرمينية في استمر 24 ساعة الأسبوع الماضي، مما أجبر السلطات الانفصالية على الموافقة على إلقاء الأسلحة وبدء محادثات بشأن "إعادة دمج" ناجورنو كاراباخ في أذربيجان بعد ثلاثة عقود من الحكم الانفصال.

وجرت جولة ثانية من المحادثات بين المسؤولين الأذريين وممثل الانفصاليين في بلدة خوجالي، شمال عاصمة ناغورنو كاراباخ، الاثنين.

وعقدت محادثات أيضًا، الأسبوع الماضي، وقال المكتب الرئاسي الأذري في بيان إن المحادثات جرت "في جو بناء" وإن النقاش ركز على المساعدات الإنسانية للمنطقة والخدمات الطبية.

وقد تعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن في المنطقة واستعادة الإمدادات بعد حصار دام 10 أشهر، وهو الأمر الذي يخشى العديد من السكان المحليين من الانتقام، وقالوا إنهم يخططون للمغادرة إلى أرمينيا.

في سياق متصل، قالت روسيا إن الانفصاليين الأرمن سلموا أسلحتهم بعد استعادة أذربيجان لناجورنو كاراباخ، فيما قالت الحكومة الأرمينية إن 6500 من سكان ناجورنو كاراباخ فروا إلى أرمينيا حتى مساء الاثنين، منهم 1650 بعد ظهر الاثنين.

وقالت موسكو إن قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ تساعد في عملية الإجلاء.