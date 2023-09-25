جينيسيس للأبحاث: حكومة أرمينيا لا تستطيع فعل شىء بشأن الوضع فى كاراباخ

قال د. إبراهام كاسبريان، مدير جينيسيس للأبحاث، إنه يجب علينا أن نفرق بين الشعب الأرميني والحكومة الأرمينية، لافتًا إلى أن الحكومة الآن لا تستطيع أن تفعل شيئًا بشأن الوضع في ناجورنو كاراباخ، لهذا السبب الحلفاء الاستراتيجيون ضامنون أمن أرمينيا.

وأضاف كاسبريان، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الإثنين، أن خطوات روسيا بشأن الحل المؤقت حتى لا تحدث مذبحة جديدة في ناجورنو كاراباخ، لكن على المدى الطويل لن يتمكن الأرمن من البقاء هناك، وهذا شيء واضح جدًا.

الأرمن في ناجورنو كاراباخ تحت الإبادة

ولفت مدير جينيسيس للأبحاث إلى أن الأرمن في ناجورنو كاراباخ تحت الإبادة من قبل أذربيجان، ولذلك ليس بإمكانهم البقاء هناك، وسيتعين عليهم المغادرة أو التعرض لضغوط والإذلال، وفي النهاية المغادرة على أي حال وهو شيء طبيعي وواضح جدًا.

وأوضح مدير جينيسيس للأبحاث أن الحكومة الأرمينية تتحدث عن شركاء استراتيجيين جدد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أعتقد أن ذلك سيسبب خللًا في موازين الوضع الاستراتيجي في هذه المنطقة، وسيجلب ضررًا أكبر في هذه التوازنات بالمنطقة.