الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. رويترز: الأرمن بدأوا مغادرة "ناغورنى كاراباخ" بأعداد كبيرة متجهين إلى أرمينيا

الأرمن بدأوا مغادرة
الأرمن بدأوا مغادرة ناغورنى كاراباخ

قال شاهد من رويترز إن الأرمن بدأوا مغادرة عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي بأعداد كبيرة متجهين إلى أرمينيا في سيارات.

 

وقالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن 1050 شخصا عبروا إلى البلاد من كراباخ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن.

 

وأضافت الحكومة في بيان دخل 1050 شخصا إلى أرمينيا قادمين من الإقليم".

 

وكانت أرمينيا حضت الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة وضع الأرمن في ناغورني كراباخ بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي حكمه الانفصاليون على مدى عقود.

 

وخاطب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "يجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة في ناجورني كراباخ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض".

 

وأصيب جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري مع الانفصاليين الأرمن في ناغورني كراباخ، حسبما أعلنت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في هذه المنطقة.

إقليم ناغورني رويترز الأرمن أرمينيا الحكومة الامم المتحدة

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