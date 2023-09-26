السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية فى بنها

نشب مساء اليوم الثلاثاء، حريق ضخم داخل قطعة أرض في مركز بنها وتحديدًا في قرية الأربعين، وانتقل رجال الحماية المدنية، لموقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحرق ومنعت امتداده إلى الأراضي المجاورة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية بقرية كفر الأربعين بنطاق مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة وتمت السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وكشفت المعاينة والفحص عن أن الحريق نشب بسور أرض زراعية بطول 50 مترًا، وداخل الأرض، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.