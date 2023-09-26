مصرع شخصين فى حريق ضخم داخل عقار بمدينة نصر

شب ّ حريق هائل داخل عقار مكوّن من 11 طابقًا في مدينة نصر أسفر عن مصرع شخصين.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى مكان الحريق، وتبين امتداده إلى “كافيه” مجاور، وتمت السيطرة على ألسنة النيران وإخماده وعمل التبريد اللازم لمنع نشوبه مرة أخرى.

وقام رجال الحماية المدنية بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء عقب تلقي البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة ولإحكام السيطرة عليه.