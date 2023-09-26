الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين فى حريق ضخم داخل عقار بمدينة نصر

حريق
حريق

شب ّ حريق هائل داخل عقار مكوّن من 11 طابقًا في مدينة نصر أسفر عن مصرع شخصين.

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إخماد حريق هائل داخل أرض زراعية بمدينة بنها

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى مكان الحريق، وتبين امتداده إلى “كافيه” مجاور، وتمت السيطرة على ألسنة النيران وإخماده وعمل التبريد اللازم لمنع نشوبه مرة أخرى.

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محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع صباغة ملابس بالعبور

وقام رجال الحماية المدنية بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء عقب تلقي البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة ولإحكام السيطرة عليه.

حريق ضخم مدينة نصر بشرق القاهرة مصرع شخصين سيارات الإسعاف رجال المباحث الحماية المدنية

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