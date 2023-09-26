الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق هائل داخل أرض زراعية بمدينة بنها

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق فى مخلفات زراعية بمنطقة كفرالأربعين، التابعة لمركز ومدينة بنها دون خسائر في الأرواح والممتلكات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم محمد شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة زراعية بكفرالأربعين بمركز بنها وتبين من المعاينة المبدئية أن نشوب الحريق بسبب إشعال في المخلفات الزراعية في زمام المنطقة التي وقع فيها الحريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وجرت أعمال السيطرة على الحريق ومن بعدها أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الخصوص بالقليوبية

حريق أرض زراعية الحماية المدنية سيارات الإطفاء امن القليوبية مخالفات زراعية

مواد متعلقة

جولة مفاجئة.. إحالة مدير مركز طبى للتحقيق فى القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى أهل مصر فى بنها

أهالى القليوبية يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات تأييد الرئيس السيسى

مصرع عامل وطفل بصعق كهربائي وسقوط من الطابق الخامس بالقليوبية

إطلاق بنك المواهب بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع صباغة ملابس بالعبور

إصابة 8 فى حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

براءة محاسب من هتك عرض ابنة عمه فى القليوبية

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

أطفال السيدة زينب يرفعون صورًا للرئيس السيسى أمام الشهر العقارى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر