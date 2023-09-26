إخماد حريق هائل داخل أرض زراعية بمدينة بنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق فى مخلفات زراعية بمنطقة كفرالأربعين، التابعة لمركز ومدينة بنها دون خسائر في الأرواح والممتلكات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم محمد شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة زراعية بكفرالأربعين بمركز بنها وتبين من المعاينة المبدئية أن نشوب الحريق بسبب إشعال في المخلفات الزراعية في زمام المنطقة التي وقع فيها الحريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وجرت أعمال السيطرة على الحريق ومن بعدها أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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