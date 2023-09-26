الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع صباغة ملابس بالعبور

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع ملابس العبور

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى موقع حريق مصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى الإمتداد الشمالي بمدينة العبور لتفقد ملابسات الحريق والإشراف على عمليات الإطفاء https://www.dostor.org/4456943.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد خسائر بشرية والخسائر في محتويات المبنى، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة ٣٣٠٠م٢، مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد نشب الحريق بالدورين الثاني والثالث.

وأوضح المحافظ أنه تم الدفع بعدد ١٦ سيارة إطفاء، بالإضافة إلى ٢ خزان استراتيجي سعة ٣٥ طنًا ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء، مؤكدًا أنه تم  السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث، وتم السيطرة وإطفاء الحريق .

وكان قد اندلع حريق، مساء اليوم الإثنين، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورًا من قبل الإسعاف.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق، حيث جرى الدفع بـ11 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على 1500 متر ومكون من 4 طوابق، والحريق اندلع في أخر دورين بالمبنى.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ11 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظ القليوبية حريق العبور الحماية المدنية مصنع ملابس عبدالحميد الهجان

مواد متعلقة

إصابة 8 فى حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

براءة محاسب من هتك عرض ابنة عمه فى القليوبية

تعاون بين جامعة بنها و"الاتصالات" لدعم ورعاية ذوى الهمم

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك فى شبين القناطر بالقليوبية

إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وتروسيكل فى كفرشكر بالقليوبية

أنشطة دعوية وندوات دينية فى احتفالات المولد النبوى بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"فى ضهرك يا ريس".. أهالى السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى