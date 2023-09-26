محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع صباغة ملابس بالعبور

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى موقع حريق مصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى الإمتداد الشمالي بمدينة العبور لتفقد ملابسات الحريق والإشراف على عمليات الإطفاء https://www.dostor.org/4456943.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد خسائر بشرية والخسائر في محتويات المبنى، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة ٣٣٠٠م٢، مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد نشب الحريق بالدورين الثاني والثالث.

وأوضح المحافظ أنه تم الدفع بعدد ١٦ سيارة إطفاء، بالإضافة إلى ٢ خزان استراتيجي سعة ٣٥ طنًا ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء، مؤكدًا أنه تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث، وتم السيطرة وإطفاء الحريق .

وكان قد اندلع حريق، مساء اليوم الإثنين، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورًا من قبل الإسعاف.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق، حيث جرى الدفع بـ11 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على 1500 متر ومكون من 4 طوابق، والحريق اندلع في أخر دورين بالمبنى.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ11 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.