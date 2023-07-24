السيطرة على حريق مصنع العبور وتنفيذ أعمال التبريد

توجّه عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لموقع نشوب حريق بالدورين الثالث والرابع بمبنى مصنع للأثاث المكتبي بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام وإجراء الإسعافات الأولية.

من الجدير بالذكر، أن غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مصنع للأثاث المكتبي للمنطقة الصناعية بالحى السابع في تمام الساعة 11.30 صباحا، اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بدفع ١٢ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وأوضح محافظ القليوبية أن المصنع صادر له رخصة مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية لحين تقنين أوضاعه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء محمد الحلو وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز العبور، والعميد محمد حرب مأمور قسم ثانٍ العبور.