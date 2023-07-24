الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق مصنع العبور وتنفيذ أعمال التبريد

حريق مصنع
حريق مصنع

توجّه عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لموقع نشوب حريق بالدورين الثالث والرابع بمبنى مصنع للأثاث المكتبي بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام وإجراء الإسعافات الأولية.

من الجدير بالذكر، أن غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مصنع للأثاث المكتبي للمنطقة الصناعية بالحى السابع في تمام الساعة 11.30 صباحا، اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بدفع ١٢ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وأوضح محافظ القليوبية أن المصنع صادر له رخصة مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية لحين تقنين أوضاعه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء محمد الحلو وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز العبور، والعميد محمد حرب مأمور قسم ثانٍ العبور.

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

مصدر برابطة الأندية يفسر سبب عقوبة حسين الشحات

أحمد سعد عن مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة: "متحمس للحفلة دى"

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أقيمت فيها

الهلال السعودى يغرى مبابى بمليار يورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب