انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب بعقار في مدينة نصر

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لموقع نشوب حريق داخل عقار بمدينة نصر وأمرت النيابة بإنتداب المعمل الجنائى لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.



ونشبّ حريق هائل داخل عقار مكوّن من 11 طابقًا في مدينة نصر أسفر عن مصرع شخصين.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى مكان الحريق، وتبين امتداده إلى “كافيه” مجاور، وتمت السيطرة على ألسنة النيران وإخماده وعمل التبريد اللازم لمنع نشوبه مرة أخرى.



حريق داخل عقار بمدينة نصر

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء عقب تلقي البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة ولإحكام السيطرة عليه