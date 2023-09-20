المعمل الجنائى يعاين حريق شقة الهرم و3 سيارات إطفاء حجّمت الأمر

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه لبيان سببه وتحديد قيمة الخسائر.

غرفة العمليات تتلقى بلاغًا بالحريق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.