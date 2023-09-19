الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق مخزن أغذية فى عقار سكنى بمدينة نصر

حريق مخزن أغذية
حريق مخزن أغذية

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة سكان عقار سكني بمدينة نصر من الموت المحقق بعد نشوب حريق داخل مخزن أغذية بالطابق الأرضي.

حريق 

‏كانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مخزن تابع لمطعم مأكولات شهير بمدينة نصر أول.

‏على الفور أمر اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بتوجيه ٤ سيارات إطفاء، بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونجحت القوات في محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات المخزن بالكامل، دون إصابات.

إنقاذ سكان العقار 

فيما تم إنقاذ سكان العقار بعد إخلائه حرصا على أرواحهم ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مدينة نصر الحماية المدنية سيارات إطفاء عمليات اطفاء القاهرة

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