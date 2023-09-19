انتداب المعمل الجنائي والاستماع لأقوال الشهود في حريق مول بالتجمع

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع نشوب حريق داخل مول تحت الإنشاء وأسفر عن إصابة 5 مواطنين بمنطقة التجمع.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمكان الحادث والاستماع لأقوال شهود العيان.

نجاة 5 مواطنين من حريق داخل مول بالتجمع

وكان 5 مواطنين قد نجوا من الموت المحقق، عقب نشوب حريق داخل مول تحت الإنشاء في منطقة التجمع، وتوجه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الخمسة إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجاري سؤال المصابين وشهود العيان في الحادث كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حريق ووجود مصابين داخل مول تجارى تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وتنفيذا لتوجيهات مدير الأمن، انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية والفحص أنه أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إنشائية داخل المول المذكور اشتعلت النيران داخل المكان وقد تسبب ذلك في إصابة 5 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.