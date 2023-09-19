الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين في حريق داخل مول بمنطقة التجمع

حريق
حريق

أنقذ القدر 5 مواطنين من الموت المحقق، عقب نشوب حريق داخل مول تحت الإنشاء في  منطقة التجمع، وتوجه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الخمسة إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

txt

حيثيات الحكم بحبس طبيب شهرين لتعديه على ضابط بمباحث القاهرة فى التجمع

وحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجاري سؤال المصابين وشهود العيان في الحادث.

txt

قاتل مهندس التجمع بشوكة اللودر: بيعملى أعمال سفلية

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حريق ووجود مصابين داخل مول تجارى تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وتنفيذا لتوجيهات مدير الأمن انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية والفحص أنه أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إنشائية داخل المول المذكور اشتعلت النيران داخل المكان وقد تسبب ذلك في  إصابة 5 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة .

عقوبة الحريق العمد

كشف مصدر قانوني لصحيفة الدستور عن قانون العقوبات الصادر في عام 1937 والذي تم تعديله بواسطة القانون رقم 189 لعام 2020، والذي يهدف إلى محاربة جرائم الحرائق العمدية. 

 

وأوضح المصدر، أن المادة 253 من القانون تعاقب كل من يقوم بإشعال النار عمداً في مبانٍ أو سفنٍ أو معاملٍ أو مخازنٍ غير مأهولة بالسكان أو غير مخصصة للسكن، أو في معاصرٍ أو أسواقٍ أو آلات ري أو في الغابات أو المزارع غير المحصودة، بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكه، وذلك بموجب المادة 254 من القانون.

 

ويتضمن القانون تفصيلًا لأنواع الجرائم والعقوبات المختلفة التي تنطبق عليها، حيث تعاقب الجرائم الجنائية بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، في حين تعاقب الجرائم الجنحية بالحبس والغرامة، وتعاقب المخالفات بالغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه.

ويُعتبر السجن المؤبد والسجن المشدد عقوبتيْن تُفرض على المُدان وتُفرض عليهِ في سجن خاص بذلك، ويتم تشغيله داخله في أعمال يحددها الحكومة، وذلك لمدة حياتهِ إذا كانت العقوبة مؤبدة، ولمدة المُحكم عليه بها إذا كانت مشددة. ولا يُسمح بتخفيض مدة السجن المشدد إلى أقل من 3 سنوات، ولا يُسمح بزيادته إلى أكثر من 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة التي يُحددها القانون.

وأخيرًا، يشير القانون إلى أنه يتم تطبيق عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على الرجال الذين تجاوزوا سن الستين وعلى النساء بشكل عام.

نشوب حريق مول تحت الإنشاء منطقة التجمع الإسعافات اللازمة سيارات الإسعاف أجهزة الأمن بالقاهرة

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الجنايات تعاقب تاجر الشابو بالمشدد 6 سنوات فى دارالسلام

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

ميدو يكشف أسباب تفوق طارق حامد على كانتى ويحذر اتحاد جدة

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

أسماء 51 مصابًا بالتسمم تناولوا طعامًا فاسدًا بمطعم شهير بالمنوفية (خاص)

دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

نجاة 15 مواطنًا من الموت فى حادث مرورع على صحراوى أسيوط الغربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟