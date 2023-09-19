5 مصابين في حريق داخل مول بمنطقة التجمع

أنقذ القدر 5 مواطنين من الموت المحقق، عقب نشوب حريق داخل مول تحت الإنشاء في منطقة التجمع، وتوجه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الخمسة إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجاري سؤال المصابين وشهود العيان في الحادث.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حريق ووجود مصابين داخل مول تجارى تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وتنفيذا لتوجيهات مدير الأمن انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية والفحص أنه أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إنشائية داخل المول المذكور اشتعلت النيران داخل المكان وقد تسبب ذلك في إصابة 5 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة .

عقوبة الحريق العمد

كشف مصدر قانوني لصحيفة الدستور عن قانون العقوبات الصادر في عام 1937 والذي تم تعديله بواسطة القانون رقم 189 لعام 2020، والذي يهدف إلى محاربة جرائم الحرائق العمدية.

وأوضح المصدر، أن المادة 253 من القانون تعاقب كل من يقوم بإشعال النار عمداً في مبانٍ أو سفنٍ أو معاملٍ أو مخازنٍ غير مأهولة بالسكان أو غير مخصصة للسكن، أو في معاصرٍ أو أسواقٍ أو آلات ري أو في الغابات أو المزارع غير المحصودة، بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكه، وذلك بموجب المادة 254 من القانون.

ويتضمن القانون تفصيلًا لأنواع الجرائم والعقوبات المختلفة التي تنطبق عليها، حيث تعاقب الجرائم الجنائية بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، في حين تعاقب الجرائم الجنحية بالحبس والغرامة، وتعاقب المخالفات بالغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه.

ويُعتبر السجن المؤبد والسجن المشدد عقوبتيْن تُفرض على المُدان وتُفرض عليهِ في سجن خاص بذلك، ويتم تشغيله داخله في أعمال يحددها الحكومة، وذلك لمدة حياتهِ إذا كانت العقوبة مؤبدة، ولمدة المُحكم عليه بها إذا كانت مشددة. ولا يُسمح بتخفيض مدة السجن المشدد إلى أقل من 3 سنوات، ولا يُسمح بزيادته إلى أكثر من 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة التي يُحددها القانون.

وأخيرًا، يشير القانون إلى أنه يتم تطبيق عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على الرجال الذين تجاوزوا سن الستين وعلى النساء بشكل عام.