قاتل مهندس التجمع بشوكة اللودر: بيعملى أعمال سفلية

واصلت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها في قتل المهندس فادي نبيل بعدما أقدم سائق لودر على إنهاء حياته داخل أحد مواقع الأعمال الإنشائية بنطاق القاهرة الجديدة، باستخدام شوكة الجرافة.

وأمام النيابة العامة في القاهرة، أدلى المتهم، سائق اللودر، بإنهاء حياة المهندس فادي نبيل، باعترافات مفاجئة وتفصيلية، حيث قرر قيامه بإنهاء حياة المهندس فادي داخل الموقع الإنشائي بسبب قيام الأخير بالتحدث مع زملائه عنه وإرادته فصله عن العمل، مشيرا إلى أنه يعاني من أعمال سفلية مقامة له منذ الطفولة لا يستطيع التخلص منها.

وقال سائق اللودر المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي نبيل في القاهرة الجديدة: «كنت شغال باللودر في الموقع وشوفت المهندس فادي قاعد مع أستاذ ممدوح المسئول في الموقع، وحسيت إن المهندس بيتكلم عليا وإنه عايز يمشيني من الشغل، وقعدت أفكر لحد ما شوفت أستاذ ممدوح ماشي من الشغل، وقولت أروح للمهندس».

وتابع سائق اللودر: «روحت باللودر للمهندس عند المكان اللي هو بيشتغل فيه، وخبطته بشوكة الجرافة في صدره وقع على ضهره، وبعدها عدلت الشوكة تاني ونزلتها عليه مرتين، وساعتها لقيت واحد جاي بيجري عليا وبيزعق جامد، وشوفت المهندس وهو مصاب قولت خلاص كده، جت الناس دخلوني جوه العمارة دي واتصلوا بالشرطة».

أعمال وسحر

وأكمل السائق المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي نبيل في القاهرة الجديدة: «الشرطة سألتني أنت اللي عملت كده؟ وقولت آه عشان هو عايز يمشيني من الموقع ويخلص عليا، قولت أخلص عليه أنا، وأنا أصلا معمول لي أعمال سفلية من وأنا صغير ومش عارف أخلص منها، ولما جيت أشتغل في الموقع عرفت إن المهندس ده بيعمل أعمال سفلية قولت أبعد عنه أنا مش ناقص».

كانت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة كشفت عن أن وراء ارتكاب واقعة إنهاء حياة المهندس فادي نبيل، سائق لودر، حيث قام بإنهاء حياة المهندس مستخدما الجرافة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن المجني عليه يدعى “فادي. ن”، 28 سنة، مهندس معماري، ويعمل في أحد مواقع منطقة القاهرة الجديدة، كما تبين من التحريات عدم وجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم، وتم التحفظ على المتهم سائق اللودر وتقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.