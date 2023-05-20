السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النبراوي" يستقبل عائلة المهندس فادي نبيل ميخائيل.. ويؤكد السير في الإجراءات للحفاظ على حقوقه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم السبت، عدد من أفراد عائلة المهندس الراحل فادي نبيل ميخائيل، وبينهم شقيقه المهندس يوسف نبيل عطالله، وشقيقه رامي نبيل عطالله، وخاله المهندس هاني رشيد، والمهندس شارل يونان، بحضور  مالكي شركة بيرفكت، وذلك بمشاركة لجنة المساندة القانونية بالنقابة وبينهم الدكتور فيصل حسنين- وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة المهندسة منال الملا، والمهندس وسيم جمال.

وعبر النبراوي عن خالص حزنه وتعازيه في وفاة الزميل الراحل جراء هذا الحادث المؤسف الذي وصفه بالجريمة النكراء، مشددًا أنه لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق  الزميل الراحل، وبينها صرف التعويضات المستحقة من الشركة، بجانب تشكيل لجان معاينة لمتابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل الموقع لحماية باقي العاملين في الموقع.

كما شدد النبراوي أنه يتابع كافة الإجراءات، وتوجيه لجنة المساندة القانونية لتقديم الدعم  اللازم لعائلة الراحل فيما يخص الحق المدني والجنائي، والجاهزية للتحرك في كل السبل، وسيكون هناك مزيد من الجلسات لمتابعة سير الإجراءات القانونية.

وأوضح نقيب المهندسين: “سنتواصل مع وزارة القوى العاملة واتحاد مقاولي التشييد والبناء بخصوص تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير عوامل الأمان والتأمين اللازمة في المواقع الهندسية، وتوجيه الشركات لإجراء الكشف الطبي للعاملين وبينها تحليل المواد المخدرة والكشف على قواهم العقلية والنفسية وكذلك التحري الأمني، لضمان أمان كافة العاملين فيها”.

من جانبه أكد المهندس هاني رشيد - خال المهندس فادي أنه سيتم تنسيق كافة التحركات والإجراءات مع نقيب المهندسين طارق النبراوي فيما يخص متابعة الشق الجنائي والمدني والقانوني.

نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي عائلة المهندس الراحل فادي نبيل ميخائيل لجنة المساندة القانونية صرف التعويضات

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