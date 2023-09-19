الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس صاحب شركة بحوزته عملات أجنبية في مطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة النزهة اليوم حبس صاحب إحدى الشركات للاستيراد والتصدير أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري وذلك لاتهامه لحيازة مبالغ مالية عملات أجنبية مخبأه داخل حقائبه بمطار القاهرة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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تفاصيل ضبط صاحب شركة لحيازته عملات أجنبية داخل حقائبه 

 

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من ضبط صاحب إحدى الشركات للاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة الغربية وبحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

نيابة النزهة مطار القاهرة عملات أجنبية قطاع مكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية

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