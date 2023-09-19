الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب شركة استيراد حاول تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ، من ضبط صاحب إحدى الشركات للإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة الغربية وبحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد. 

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

بـ 6 ملايين جنيه.. إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل طرد

في سياق منفصل، كانت الأجهزة الأمنية  قد نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، في طرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى بقيمة مالية بلغت 6 ملايين جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوجود طرد بريدى" بداخله ملابس وألعاب أطفال قادم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى لصالح "شخص محدد"، وبداخله كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرد المشار إليه، وبالتفتيش عُثر بداخله على (كمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت 3 كيلو جرامات "مخفاة داخل جسم الطرد البريدى ")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، حفاظًا على النشء وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة، دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ فى جلب وتهريب وتصدير المواد المخدرة وتوجيه الضربات الاستباقية لهم.

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