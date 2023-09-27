الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 27-9-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 27-9-2023.. شهدت هدوءًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم لذا نستعرض تحديث سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 27-9-2023


سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي

30.82 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك مصر لنفس السعر.
سعر الدولار
سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.


الجنيه والدولار
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في السوق الموازية «السوق السوداء» نحو 40.35 جنيهاً للشراء، مقابل 40.01 جنيهاً للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر 27-9-2023

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.79 جنيه للشراء و32.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 37.72 جنيه للشراء و37.89 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 33.88 جنيه للشراء و34.04 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.74 جنيه للشراء و20.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.75 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

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