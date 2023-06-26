سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

تصدر سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، محركات البحث على "جوجل"، حيث شهد سعر الدولار استقرارًا في البنوك المصرية، خلال التعاملات المسائية، ليسجل متوسط سعره 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، سجل في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية استقرارًا، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.