الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تضارب استطلاعات الرأى بشأن الانتخابات الأمريكية

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

أوضح رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل تضارب استطلاعات الرأي الأمريكية بشأن الانتخابات الأمريكية، قائلًا، إن استطلاعات الرأي التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المرشحين للرئاسة الأمريكية، ليست حقائق بل تشير لما يمكن أن يفكر فيه الناخبون في الوقت الراهن.

أخطر ما جاء في استطلاع الرأي الأخير بشأن الانتخابات الأمريكية 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الانتخابات الرئاسية ما زال أمامها نحو أكثر من عام، وقد تحدث أشياء كثيرة خلال هذا العام قد تغير كثيرًا من توجهات الناخبين سواء بالنسبة للرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح أن هناك بعض الاستطلاعات تظهر تقدم بايدن على ترامب، والبعض الآخر يظهر تقدم ترامب على بايدن، لكن الخطير في آخر استطلاع ليس تقدم ترامب على بايدن بعشر نقاط، لكن وجود 62% من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع يريدون من حزبهم اختيار مرشح آخر غير بايدن.

استطلاعات الرأي الأمريكية برنامج مطروح للنقاش الاعلامية ايمان الحويزي الانتخابات الرئاسية الامريكية جو بايدن دونالد ترامب

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