جدل وترقب واسع فى الشارع الأمريكى بشأن ملامح سباق الانتخابات الأمريكية المقبلة (فيديو)

عرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان: “هل استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الأمريكية مرآة حقيقية لرأي الشارع الأمريكي؟”.

سباق الانتخابات الأمريكية

وأوضح التقرير أن هناك جدلًا وترقبًا واسعًا في الشارع الأمريكي بشأن ملامح سباق الانتخابات الأمريكية المقبلة، والمقررة في نوفمبر 2024م، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة بدأت تحمل مؤشرات مختلفة عن الأشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى أن استطلاع الرأي الأخير أشار إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن بنحو 10 نقاط، فقد أظهر استطلاع الرأي أنه في حالة التنافس بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة وجهًا لوجه سيتمكن ترامب من الحصول على 51% من الأصوات مقابل حصول بايدن على 42%.

وبين التقرير أن نتائج استطلاع الرأي الأخير، تعد مغايرة لباقي التوقعات التي تشير إلى احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن، في ظل محاولات الرئيس الأمريكي الحالي لتحسين موقفه في الداخل الأمريكي لحسم قضايا خلافية لدى الشارع الأمريكي واتخاذ القرارات الحاسمة في ملفات دولية محتدمة، خاصة في علاقة واشنطن مع موسكو من ناحية ومع بكين من ناحية أخرى.