الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جدل وترقب واسع فى الشارع الأمريكى بشأن ملامح سباق الانتخابات الأمريكية المقبلة (فيديو)

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

عرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان: “هل استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الأمريكية مرآة حقيقية لرأي الشارع الأمريكي؟”.

سباق الانتخابات الأمريكية

وأوضح التقرير أن هناك جدلًا وترقبًا واسعًا في الشارع الأمريكي بشأن ملامح سباق الانتخابات الأمريكية المقبلة، والمقررة في نوفمبر 2024م، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة بدأت تحمل مؤشرات مختلفة عن الأشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى أن استطلاع الرأي الأخير أشار إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن بنحو 10 نقاط، فقد أظهر استطلاع الرأي أنه في حالة التنافس بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة وجهًا لوجه سيتمكن ترامب من الحصول على 51% من الأصوات مقابل حصول بايدن على 42%.

وبين التقرير أن نتائج استطلاع الرأي الأخير، تعد مغايرة لباقي التوقعات التي تشير إلى احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن، في ظل محاولات الرئيس الأمريكي الحالي  لتحسين موقفه في الداخل الأمريكي لحسم قضايا خلافية لدى الشارع الأمريكي واتخاذ القرارات الحاسمة في ملفات دولية محتدمة، خاصة في علاقة واشنطن مع موسكو من ناحية ومع بكين من ناحية أخرى. 

انتخابات الأمريكية المقبلة برنامج مطروح للنقاش استطلاعات الرأي دونالد ترامب جو بايدن

مواد متعلقة

إلى أى مدى ستؤدى صفقة الأسلحة بين أمريكا وفيتنام فى غضب روسيا والصين؟

معلومات عن النبى محمد ﷺ يوضحها أحد علماء "الأوقاف"

محمد زكى الألفى لـ"الشاهد": القوات الجوية استمرت فى أعمال القتال بشجاعة خلال حرب أكتوبر

اللواء محمد الألفى لـ"الشاهد": المشير أبوغزالة حضر بنفسه لاختبارنا فى ميدان الرماية

اللواء محمد زكى الألفى لـ "الشاهد": الشعب المصرى يتميز بالصمود والتحمل فى القتال

اللواء محمد زكى الألفى يحكى لـ"الشاهد" كواليس أول إجازة بعد عودته من الحرب

اللواء محمد زكى الألفى لـ"الشاهد": كان يوجد إلحاح من الجميع على الحرب واسترداد الكرامة

اللواء محمد زكى الألفى يكشف لـ"الشاهد": تفاصيل الخطة "شامل" بحرب أكتوبر

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

أطفال السيدة زينب يرفعون صورًا للرئيس السيسى أمام الشهر العقارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر