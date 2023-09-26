الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف دعمت الحكومة المصرية المستثمرين في المحافظات؟

ارشيفية
ارشيفية

تعمل الحكومة المصرية خلال الفترات الحالية والماضية دعم المستثمرين في محافظات الجمهورية، لتحسين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل في جميع محافظات مصر.

 وتستعرض "الدستور" أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم المستثمرين وهم: 

تطوير وتحسين البنية التحتية

وقامت الحكومة بتحسين البنية التحتية في المحافظات، بما في ذلك تطوير وإنشاء طرق جديدة، إضافة إلى إنشاء الجسور والشبكات الكهربائية والاتصالات، لجعل هذه المناطق أكثر جاذبية للاستثمار.

توفير الحوافز

قدمت الحكومة حوافز مالية وضريبية للشركات التي تستثمر في المحافظات، لا سيما في الصعيد، بما في ذلك إعفاء من الضرائب لفترة محددة وتخفيضات في رسوم الأراضي.

تسهيل الإجراءات الإدارية

 قامت الحكومة بتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات التي تستثمر في المحافظات مثل تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وإنشاء نظام الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية.

تطوير المشاريع

 قامت الحكومة المصرية بتطوير مشاريع زراعية وصناعية في المحافظات لجذب المستثمرين، وزيادة فرص العمل المحلية.

تدريب العمالة 

قامت الحكومة بتوفير التدريب والتعليم المهني للعمالة المحلية، لتعزيز فرص العمل المحلية وتعزيز قدراتها.

تشجيع الاستثمار في المناطق السياحية

 قامت الحكومة بتشجيع الاستثمار في المناطق السياحية في المحافظات، مثل منطقة شرم الشيخ والغردقة، من خلال توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي تستثمر في هذه المناطق.

تطوير مناطق حرة

طورت الحكومة المصرية المناطق حرة في المحافظات، حيث يتم توفير بيئة استثمارية مشجعة وإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.

تقديم خدمات للمستثمرين

 توجد في مصر عدة مراكز تقدم خدمات للمستثمرين، مثل مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يتم توفير خدمات استشارية وفنية للشركات.

تطوير السياحة

 قامت الحكومة بتطوير السياحة في المحافظات وذلك عن طريق تطوير معالم الجذب السياحي في هذه المناطق، مثل المعابد والآثار والشواطئ.

يمكن القول إن الحكومة قامت بجهود كبيرة لدعم المستثمرين في جميع المحافظات، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مالية وضريبية وتسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير المشاريع وتوفير التدريب والتأهيل، وتشجيع الاستثمار في المناطق السياحية وغيرها.

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