يوسف القعيد لـ"الدستور": الدولة بقيادة الرئيس السيسى نجحت فى معركة بناء الوعى

قال الأديب يوسف القعيد ابن مدينة دمنهور، إن محافظة البحيرة تضم رموزًا عظيمة أسهمت في حركة التنوير وتشكيل الوعي الوطني، مؤكدًا أن بناء العقول هو مفتاح بناء الأوطان نحو حاضر أكثر قوة ومستقبل واعد.

بناء الوعي المتنوع والمستنير

وأكد يوسف القعيد، في تصريحات لـ"الدستور" على هامش افتتاح معرض دمنهور السادس للكتاب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا، وحققت نجاحًا كبيرًا في معركة بناء الوعي باعتباره لا يقل أهمية عن بناء المشروعات القومية الضخمة.

ووجه "القعيد" الدعوة لشباب البحيرة إلى المشاركة في معركة بناء الوعي لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء.

افتتاح معرض دمنهور للكتاب

وافتتح معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة برعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. يعقد هذا المعرض بالتعاون بين مكتبة مصر العامة بدمنهور والهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات والمؤسسات، ويستمر من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023. يتميز المعرض بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.

يشمل المعرض هذا العام العديد من الفعاليات المثيرة، بما في ذلك مشاركة أكثر من 30 دار نشر وعروض فنية متنوعة على مدار اليوم في المسرح الروماني. كما ستُعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية في قاعة المؤتمرات، وورش عمل لاستقبال الشباب الموهوبين والمبدعين، إلى جانب وجود ركن للأزهر وركن للكنيسة وركن للسياحة والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاحتفاء بالكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام، الذي هو من أبناء محافظة البحيرة.

يرجى ملاحظة أن المعلومات المتوفرة لدي هي حتى سبتمبر 2021، لذا قد تكون هناك تفاصيل إضافية عن المعرض التي قد تحدثت عنها.